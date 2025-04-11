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        SOLOTÜRK' ün Bursa semalarında yaptığı gösteri ilgiyle izlendi

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kuruluşunun 50'nci yılını 'daha büyük hedeflere' sloganıyla kutlarken, düzenlenen etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi, ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:50
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        SOLOTÜRK' ün Bursa semalarında yaptığı gösteri ilgiyle izlendi
        ABONE OL

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kuruluşunun 50'nci yılını 'daha büyük hedeflere' sloganıyla kutlarken, düzenlenen etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi, ilgiyle izlendi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kuruluşunun 50'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 'Daha büyük hedeflere' sloganıyla yapılan kutlamalar kapsamında bugün, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yaptığı hava gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Bursa semalarında pilotların yaptığı akrobasi hareketleri, çoğu öğrenci olan izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen gösteriler, pilotların gökyüzüne havai fişek bırakmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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