SOLOTÜRK' ün Bursa semalarında yaptığı gösteri ilgiyle izlendi

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kuruluşunun 50'nci yılını 'daha büyük hedeflere' sloganıyla kutlarken, düzenlenen etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi, ilgiyle izlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kuruluşunun 50'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 'Daha büyük hedeflere' sloganıyla yapılan kutlamalar kapsamında bugün, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yaptığı hava gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Bursa semalarında pilotların yaptığı akrobasi hareketleri, çoğu öğrenci olan izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen gösteriler, pilotların gökyüzüne havai fişek bırakmasıyla sona erdi.