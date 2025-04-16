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        Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini ahşap kesim makinesine kaptıran mobilya işçisi Murat U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:25
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        Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde elini ahşap kesim makinesine kaptıran mobilya işçisi Murat U.’nun (52), 3 parmağı koptu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15’inci Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Murat U., ahşap kesimi yaparken sağ elini makineye kaptırdı. Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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