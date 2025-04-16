Kuyumcu, silahlı soygun girişimini 'şaka' sandı, şüpheli ateş edip kaçtı; 3 gözaltı (2)

3ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa'da, girdiği kuyumcu dükkanında 1 el ateş ettikten sonra kaçan O.A. (33) ile kendisini otomobille adrese getirip bekleyen ve kaçmasına yardım eden şüpheliler A.K. (22) ve E.Y. (25), adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.