Kuyumcu, silahlı soygun girişimini 'şaka' sandı, şüpheli ateş edip kaçtı; 3 gözaltı (2)
3ŞÜPHELİ YAKALANDIBursa'da, girdiği kuyumcu dükkanında 1 el ateş ettikten sonra kaçan O.
3ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bursa'da, girdiği kuyumcu dükkanında 1 el ateş ettikten sonra kaçan O.A. (33) ile kendisini otomobille adrese getirip bekleyen ve kaçmasına yardım eden şüpheliler A.K. (22) ve E.Y. (25), adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
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