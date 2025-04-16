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        Kuyumcu, silahlı soygun girişimini 'şaka' sandı, şüpheli ateş edip kaçtı; 3 gözaltı (2)

        3ŞÜPHELİ YAKALANDIBursa'da, girdiği kuyumcu dükkanında 1 el ateş ettikten sonra kaçan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:20
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        Kuyumcu, silahlı soygun girişimini 'şaka' sandı, şüpheli ateş edip kaçtı; 3 gözaltı (2)
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        3ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Bursa'da, girdiği kuyumcu dükkanında 1 el ateş ettikten sonra kaçan O.A. (33) ile kendisini otomobille adrese getirip bekleyen ve kaçmasına yardım eden şüpheliler A.K. (22) ve E.Y. (25), adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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