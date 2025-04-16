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        Tüm liglerin en az gol yiyen takımı; Bursaspor

        3'üncü Lig 1'inci grupta, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerindeki 139 takım arasında bu sezon kalesinde en az gol gören takım olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:45
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        Tüm liglerin en az gol yiyen takımı; Bursaspor
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        3’üncü Lig 1’inci grupta, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerindeki 139 takım arasında bu sezon kalesinde en az gol gören takım olarak tarihe geçti.

        Balıkesir’de oynanan maçta Hopaspor’u 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, bu yıl elde ettiği başarı ile adından uzun süre söz ettirdi. TFF 3’üncü Lig’de tüm zamanların seyirci rekorunu, yaklaşık 44 bin seyirci ile kıran Bursaspor, yediği gol sayısı itibarıyla tüm takımlar arasında en az gol yiyen takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Süper Lig, 1’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’de mücadele eden toplam 139 takım arasında kalesinde gördüğü 14 gol ile en az gol yiyen takım olarak dikkat çeken Bursaspor, bu anlamda da büyük bir başarıya imza attı. Bursaspor ligde sadece 1 yenilgi ile Süper Lig lideri Galatasaray ile birlikte en az yenilgi alan takım olarak da dikkat çekiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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