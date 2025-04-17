Ormanda bulunan yavru ayılar 'Bulut' ile 'Yağmur' özel mamalarla besleniyor

KARABÜK ve Bingöl’de ormanda bulunarak Bursa’daki ayı barınağına getirilen yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

Karabük’ün Yenice ilçesinde 20 Mart’ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan yavru bozayıya, arım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki ayı barınağına getirildi. Burada bakıma alınan, ‘Bulut’ adı verilen yavrunun, ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

BİNGÖL'DEN ARKADAŞ GELDİ

12 Nisan’da ise Bingöl'de bir çoban tarafından yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı bulundu. 1,5 aylık olduğu tespit edilen ve ‘Yağmur’ ismi verilen dişi bozayı da ilk müdahalesi ve kontrollerinin ardından getirildiği Karacabey’deki ayı barınağında bakıma alındı.