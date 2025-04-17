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        Ormanda bulunan yavru ayılar 'Bulut' ile 'Yağmur' özel mamalarla besleniyor

        KARABÜK ve Bingöl'de ormanda bulunarak Bursa'daki ayı barınağına getirilen yavru ayılar 'Bulut' ile 'Yağmur' günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:50
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        Ormanda bulunan yavru ayılar 'Bulut' ile 'Yağmur' özel mamalarla besleniyor
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        KARABÜK ve Bingöl’de ormanda bulunarak Bursa’daki ayı barınağına getirilen yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

        Karabük’ün Yenice ilçesinde 20 Mart’ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan yavru bozayıya, arım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki ayı barınağına getirildi. Burada bakıma alınan, ‘Bulut’ adı verilen yavrunun, ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

        BİNGÖL'DEN ARKADAŞ GELDİ

        12 Nisan’da ise Bingöl'de bir çoban tarafından yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı bulundu. 1,5 aylık olduğu tespit edilen ve ‘Yağmur’ ismi verilen dişi bozayı da ilk müdahalesi ve kontrollerinin ardından getirildiği Karacabey’deki ayı barınağında bakıma alındı.

        GÜNDE 6 KEZ ÖZEL GIDALAR VE VİTAMİN TAKVİYESİ İLE BESLENİYORLAR

        Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen ve isimleri personel tarafından verilen bozayılara barınak ekipleri, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor. ‘Bulut’ ile ‘Yağmur, 73 ayıya ev sahipliği yapan Ovakorusu Ayı Barınağı’nda günde 6 kez laktozsuz süt, kefir, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesiyle besleniyor. Yavru ayıların barınakta özel bölümdeki bakımlarının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayılar, bakımlarının ardından bahçe kısmına alınacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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