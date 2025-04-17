'Uludağ Enerji Zirvesi' Bursa'da başladı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 'Uludağ Enerji Zirvesi’ne katılan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, “Eğer biz kömürü bırakacaksak ve sıfır karbona geçeceksek ki bu rakamsal olarak geçen sene yayınlanan raporda, karbon hedeflerinin tutturulabilmesi için yıllık 5 trilyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor.” dedi.

BTSO tarafından, 'Enerji Konseyi' öncülüğünde ‘Geleceğin Enerji Stratejisi’ temasıyla düzenlenen 'Uludağ Enerji Zirvesi' başladı. Bursa Business School’da düzenlenen etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.

Zirvenin açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin enerji sektöründeki hedeflerine değinerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji konusunda 22 yılda çok mesafe kat ettiğini belirten Demircan, ”Şimdi, tabii ki bizim 2035 hedefimiz yaklaşık 225 bin. Her halükarda, enerjide bu atılımı, bu yeni dönüşümü yapacaksak, 117 bin megavatlık kapasiteyi 2035 yılına kadar 226 bine çıkaracaksak, bunu birlikte yapacağız. Ve biraz önce gösterdiğim, stratejik yaklaşımla yapacağız. Bu bakımda, hepinizin de aynı zamanda söz hakkı olduğu bir süreç olacak. Hepinizden destek bekliyoruz” dedi.

‘NEREDEYSE 150 TRİLYONLUK BİR YATIRIM’ Konuşmasında, enerjide arz güvenliğini sağlarken dışa bağımlılığı azaltıp, 25 yıllık süre içinde iklim değişikliğinden kaynaklı sıfır karbon üretim ya da enerji dönüşümünün sağlanması gerektiğini söyleyen Demircan, sıfır karbon ekonomisine dayalı bir ekonomi hedefiyle, enerjide dik duruşu başlatmak zorunda oldukların söyledi. Demircan, "Eğer biz kömürü yapacaksak ve sıfır karbona geçeceksek ki bu, yani rakamsal olarak şöyle söyleyeyim ben size. Geçen sene yayınladığımız raporda, harman hedefinin tutturulabilmesi için yıllık 5 trilyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. 30 sene boyunca bu yatırım devam edecek. Neredeyse 150 trilyonluk bir yatırım” diye konuştu. ‘78 BİN VARİL PETROLÜMÜZ VAR GÜNLÜK’ Türkiye'nin enerji bağımsızlığını, kendi kaynaklarıyla sağlayabilen bir ülke olmadığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Demircan, "Her ne kadar bu konudaki gayretimiz, son 5-10 yılda artırmış olsak da, hem doğal gaz hem de petrol aramalarına hız verdik. Geldiğimiz nokta, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak ölçüde değil. Sakarya gaz sahasındaki gaz üretimin yakın zamanda 8 milyon milterküpten 10 milyon metreküpe çıkartacağız. Gabar'da da şu an 78 bin varil petrolümüz var günlük. Onu da 100 bin varil petrole çıkmaya çalışıyoruz. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

‘KÖMÜR ÜRETİMİNDE DEĞİŞİK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ’ Temel hedeflerinin, tüketicilere kaliteli, uygun fiyatta kesintisiz enerji sunmak olduğunu açıklayan Bakan Yardımcısı Demircan, Karadeniz Bölgesi'nde doğal gaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hidrokarbon çıkarma çalışmalarına hız verdiklerini belirtirken, Sinop ve Trakya’da yürütülen nükleer enerji projelerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. ‘VALİ AYYILDIZ: BU ZİRVENİN DÜZENLENMESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUM’ Uludağ Enerji Zirvesi'nde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, enerjinin ülke ekonomilerinin en önemli güç göstergelerinden bir haline geldiğini belirterek, "İnsan vücudu için kan dolaşımı ne kadar önemliyse enerji de ülkeler için o kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Ülkemizin son 22 yılda gerek enerji çeşitliliği gerekse verimliliği açısından başarılı bir noktaya ulaşmasını sağlayan Bakanlığımıza vizyonları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bursa gibi ekonomisi güçlü ve enerji ihtiyacı yüksek bir şehirde böyle bir zirvenin düzenlenmesini de önemli buluyorum. Bu konuya sahip çıkan ve zirveye öncülük eden BTSO Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.