Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 68-89
SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem YılmazBURSASPOR: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 171'İNCİ PERİYOT: 15-23DEVRE: 25-413'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Bursaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'a 89-68 yenildi.
SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
BURSASPOR: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17
1’İNCİ PERİYOT: 15-23
DEVRE: 25-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-58
BASKETBOL Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Bursaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol’a 89-68 yenildi.
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