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        Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 68-89

        SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem YılmazBURSASPOR: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 171'İNCİ PERİYOT: 15-23DEVRE: 25-413'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Bursaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'a 89-68 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:45 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:50
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        Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 68-89
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        SALON: TOFAŞ Spor Salonu

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

        BURSASPOR: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17

        1’İNCİ PERİYOT: 15-23

        DEVRE: 25-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-58

        BASKETBOL Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Bursaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol’a 89-68 yenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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