2 yaşındaki Meryem'in oynadığı askı çenesine saplandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak’taki bir evde meydana geldi. Meryem B., iddiaya göre yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı. Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı. Meryem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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