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        Kaportasını yeniden tasarladığı araçların sahipleri 'Bu benim mi' diyor

        BURSA'da yaşayan kaporta-modifiye ustası Ali Afat (36), çocukken başlayan modifiye tutkusunu, 11 yaşında çırak olarak başladığı oto tamircisinde öğrenerek geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:50
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        Kaportasını yeniden tasarladığı araçların sahipleri 'Bu benim mi' diyor
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        BURSA’da yaşayan kaporta-modifiye ustası Ali Afat (36), çocukken başlayan modifiye tutkusunu, 11 yaşında çırak olarak başladığı oto tamircisinde öğrenerek geliştirdi. Kalıplara döktüğü fiberlerle, otomobil, cip ve kamyonetleri modifiye eden Afat, müşterilerinin araçlarını almaya geldiğinde tanıyamadığını söyleyerek, “Gören herkes çok şaşırıyor. Bazı müşterilerim, ‘Bu benim arabam mı’ diyor. Herkes aracını çok beğeniyor” dedi.

        Yıldırım ilçesinde yaşayan Ali Afat’ın araç tutkusu küçük yaşlarda başladı. Oyun oynadığı arabalarını, rengarenk boya kalemleriyle boyayıp üstlerine şekiller çizen Afat, 11 yaşındayken, komşuları olan oto tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Kaporta-modifiye ustasının yanında oyun oynadığı arabaların iç dünyasını keşfetme şansı yakalayan Ali Afat, aradan geçen zaman içinde önce kalfa, sonra usta oldu. Araçların motor, balata, akü gibi iç aksamlarından çok dışına odaklanan ve merak saldığı modifiye araçlara olan ilgisini mesleğine yansıtan Afat, kalıplara döktüğü fiberlerle, otomobil, cip ve kamyonetleri modifiye ediyor.

        USTASINDAN ÖĞRENDİKLERİNİ, ÇIRAĞINA ÖĞRETİYOR

        Ustasından öğrendikleriyle kendisini geliştiren Ali Afat, otomobil, cip ve kamyonetlere farklı bir görünüş sağlıyor. Afat, 20 yıl önce modifiye ustası olarak Oto Sanayi Sitesi’nde (OTOSANSİT) açtığı dükkanında fiberden yaptığı özel kalıplar sayesinde, araçların kaporta bölümlerine eklemeler yaparak boyatıyor. Türkiye ve yurt dışından gelen modifiye araç tutkunlarının yanı sıra ünlü isimler de Ali Afat'a araçlarının tadilatını yaptırıyor. Kalıplara döktüğü fiber maddesiyle araç kaportasına ait tüm parçalara detaylar ekleyen Afat, 25 yıldır araçlara yeni bir görünüm kazandırıyor. 2 kız çocuk babası Ali Afat, mesleğinin inceliklerini ise çırağına öğretiyor.

        ‘BANA GÖSTERİLEN ARAÇLARIN, AYNISI YAPIYORUM’

        Kendisine gösterilen her aracın birebir aynısını yaptığı söyleyen Afat, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukluğumda bir hevesle başladım. Bizim komşumuzun yanına gelen güzel arabalar beni çok etkiliyordu. Ben de o şekilde bu işe başladım. Bu zamana kadar yapamadığım hiçbir modifiye olmadı. Bana fotoğrafta gösterilen arabaların aynısını yapıyorum. Arabasını gören herkes çok şaşırıyor. Bazı müşterilerim, ‘Bu benim arabam mı’ diyor. Herkes aracını çok beğeniyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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