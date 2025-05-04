Kaportasını yeniden tasarladığı araçların sahipleri 'Bu benim mi' diyor

BURSA’da yaşayan kaporta-modifiye ustası Ali Afat (36), çocukken başlayan modifiye tutkusunu, 11 yaşında çırak olarak başladığı oto tamircisinde öğrenerek geliştirdi. Kalıplara döktüğü fiberlerle, otomobil, cip ve kamyonetleri modifiye eden Afat, müşterilerinin araçlarını almaya geldiğinde tanıyamadığını söyleyerek, “Gören herkes çok şaşırıyor. Bazı müşterilerim, ‘Bu benim arabam mı’ diyor. Herkes aracını çok beğeniyor” dedi.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Ali Afat’ın araç tutkusu küçük yaşlarda başladı. Oyun oynadığı arabalarını, rengarenk boya kalemleriyle boyayıp üstlerine şekiller çizen Afat, 11 yaşındayken, komşuları olan oto tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Kaporta-modifiye ustasının yanında oyun oynadığı arabaların iç dünyasını keşfetme şansı yakalayan Ali Afat, aradan geçen zaman içinde önce kalfa, sonra usta oldu. Araçların motor, balata, akü gibi iç aksamlarından çok dışına odaklanan ve merak saldığı modifiye araçlara olan ilgisini mesleğine yansıtan Afat, kalıplara döktüğü fiberlerle, otomobil, cip ve kamyonetleri modifiye ediyor.

USTASINDAN ÖĞRENDİKLERİNİ, ÇIRAĞINA ÖĞRETİYOR