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        Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın

        BURSA'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:55
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        Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın
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        BURSA’da 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

        Merkez Osmangazi ilçesi Okçular Çarşısı’ndaki 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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