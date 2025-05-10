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        Bursa'da ev yangını; 1 ölü

        BURSA'da bir evde çıkan yangında Ayşe Açar (63), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:35
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        Bursa'da ev yangını; 1 ölü
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        BURSA'da bir evde çıkan yangında Ayşe Açar (63), hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi, Onbaşı Çıkmazı Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde inceleme yapan ekipler, Ayşe Açar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Açar’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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