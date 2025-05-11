Devrilen kamyondan dökülen tomruklara çarpan otomobil takla attı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir Yolu Güllüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Sertaç Aydemir’in (28) kontrolünü yitirdiği 10 ED 729 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüje çarpıp yan yattı. Kamyondaki tomruklar karşı şeride döküldü. Bu sırada Balıkesir yönünde ilerleyen Eser Hazar’ın (49) kullandığı 34 JD 5606 plakalı otomobil, yola savrulan tomruklara çarparak takla attı. Kazada, kamyon şoförü Aydemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sertaç Aydemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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