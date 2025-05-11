Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devrilen kamyondan dökülen tomruklara çarpan otomobil takla attı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Sertaç Aydemir (28) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen kamyondan dökülen tomruklara çarpan otomobil takla attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Sertaç Aydemir (28) yaralandı. Kazada yola savrulan tomruklara çarpan otomobil takla attı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir Yolu Güllüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Sertaç Aydemir’in (28) kontrolünü yitirdiği 10 ED 729 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüje çarpıp yan yattı. Kamyondaki tomruklar karşı şeride döküldü. Bu sırada Balıkesir yönünde ilerleyen Eser Hazar’ın (49) kullandığı 34 JD 5606 plakalı otomobil, yola savrulan tomruklara çarparak takla attı. Kazada, kamyon şoförü Aydemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sertaç Aydemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kapanan İzmir Yolu’nun Balıkesir yönü, ekipler tarafından tomrukların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa Hayvanat Bahçesi 150 farklı türe ev sahipliği yapıyor
        Bursa Hayvanat Bahçesi 150 farklı türe ev sahipliği yapıyor
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Anneler Günü mesajı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Anneler Günü mesajı
        Marmara'nın turistik körfezi müsilajla kaplandı
        Marmara'nın turistik körfezi müsilajla kaplandı
        Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı
        Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82
        Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82