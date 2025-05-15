7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bulunan 7 katlı apartmanın çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

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