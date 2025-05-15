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        Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki (2)

        BARINAKMÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddia iddialarının ardından barınağın müdürü Kadir Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:08
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        Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki (2)
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        BARINAKMÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddia iddialarının ardından barınağın müdürü Kadir Ö. görevden alındı.

        ‘VİDEOLAR ESKİ DEĞİL'

        Sosyal medyada gündem olan görüntülere, Her Eve Bir Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir'de tepki gösterdi. Görüntülerin, yakın tarihte çekilmiş olduğunu söyleyen Demir, ''Sosyal medyada görmüş olduğunuz görüntüler hem Bursa'da hem Türkiye'de ciddi bir üzüntü yaratıp tepki topladı. Bizler uzun yıllardır konu olan bakımevini yakından tanıyan ve oraya giden, oradaki dostlarımızın yuva bulmasına çalışmaya yardımcı olan STK'lardan biriyiz. Açıkçası bu olayın yaşanmış olmasına her ne kadar inanmak bizim için zor olsa da maalesef bunların yaşandığı konusunda hemfikiriz. Çünkü o videoda her ne kadar belediye tarafı bunun geçmiş yıllarda olduğunu söylüyor olsa da oradaki videolar eski değil. Konunun değerlendirilmesini istiyoruz'' dedi.

        KİMSENİN BUNLARI YAŞATMAYA HAKKI YOK'

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı, hayvanseverlerin bu tepkisine karşı duyarlı olmaya çağıran Emre Demir, ''Hayvanseverler duygusal kişilerdir. Bu süreçte çok ciddi geri planda emek veren hayvanseverler var. Duygusal anlamda yorulan insanlar da var. Bu kişilerin yaşadıkları travmalarını geçtim. Çok zorlu bir süreç. Kimsenin bunları yaşatmaya hakkı yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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