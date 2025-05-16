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        Vincin taşıdığı malzemenin altında kalan işçi öldü

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Soner Soral (27), çalıştığı fabrikada vincin taşıdığı malzemenin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:10
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        Vincin taşıdığı malzemenin altında kalan işçi öldü
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Soner Soral (27), çalıştığı fabrikada vincin taşıdığı malzemenin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) sac işleme makineleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Vincin taşıdığı malzeme, Soner Soral’ın üzerine düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Soral’ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Soner Soral’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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