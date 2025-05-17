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        Bursa'da kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:55
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        Bursa'da kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Karacabey ilçesinin kırsal Bayramdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı minibüs ile Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Dündar Efe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücü Serdar B. ve araçtaki Ömer E. ise ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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