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        Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Mor ve Ötesi ile Hayko Cepkin konser verdi

        BURSA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda Mor ve Ötesi ile Hayko Cepkin sahne alarak binlerce müzikseverle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 03:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 03:10
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        Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Mor ve Ötesi ile Hayko Cepkin konser verdi
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        BURSA’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda Mor ve Ötesi ile Hayko Cepkin sahne alarak binlerce müzikseverle buluştu.

        Bursa’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren spor turnuvaları ve sergilerle devam eden etkinlikler akşam saatlerinde ise iki ünlü müzik grubunun sahne almasıyla devam etti. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hüdavendigar Kent Parkı'nda Mor ve Ötesi grubu sahne aldı. Grup, 'Sevda Çiçeği', 'Şirket', 'Aşk İçinde', 'Cambaz' ve 'Dünyaya Bedel' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Mor ve Ötesi, sahne performansıyla Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatırken akşam, Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla FSM Hastane Alanı'nda Hayko Cepkin’de konser verdi. Sanatçı Çepkin, 'Hayvan', 'Bertaraf Et', 'Ben İnsan Değil Miyim', 'Gelin Olmuş' ve 'Aşk Kitabı' gibi parçalarıyla dinleyicilere enerjik bir performans sundu. Cepkin'in sahne şovu ve güçlü yorumları, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

        Her iki konser de yoğun katılımla gerçekleşirken, Bursalılar 19 Mayıs'ı müzik ve eğlence dolu bir etkinliklerle kutladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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