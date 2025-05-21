Babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur, toprağa verildi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Eşi ve kızı Nur'u yanına alan Mehmet Bayram, kullandığı 16 BBC 479 plakalı traktörle tarla sürmeye gitti. İddiaya göre, Mehmet Bayram, tarlayı sürerken geri manevra yapınca, kızı Nur'u fark etmeyip üzerinden geçti. Yaralanan çocuk, ihbarla bölgeye gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nur Bayram, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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