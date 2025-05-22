Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara baskın; ele geçirilen 466 kilo canlı balık göle salındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü’nde devriye sırasında 4 kişinin kaçak balık avcılığı yaptığını belirledi. Yapılan baskında 2 serpme ağ, 216 pinter, 5 kilo canlı kerevit, 461 kilosu canlı sazan olmak üzere 466 kilo balığa el konuldu. Balıklar göle bırakılırken, şüphelilere Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten toplam 67 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.

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