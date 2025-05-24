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        Taksiciyi silahla tehdit eden şüpheli tutuklandı; olay anı kamerada

        BURSA'da bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve parasını gasbeden şüpheli Bilgin G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:32
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        Taksiciyi silahla tehdit eden şüpheli tutuklandı; olay anı kamerada
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        BURSA’da bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve parasını gasbeden şüpheli Bilgin G., tutuklandı. Şüphelinin taksi şoförünü silahla tehdit ettiği anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi’ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı. Aracı boş alana çektiren şüpheli Bilgin G., "Sen niye kaçırdın adamları? Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Taksi şoförü "Bana 800 lira verdin ağabey" deyince, Bilgin G. de "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasbetti. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, M.Y. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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