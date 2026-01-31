Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da yabancı uyruklu kişileri çalıştıran şüpheli yakalandı

        Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, çalışma izni olmayan 8 yabancı uyruklu şahıs ile bunları temin ederek çalıştıran zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:53
        Bursa'da yabancı uyruklu kişileri çalıştıran şüpheli yakalandı
        Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, çalışma izni olmayan 8 yabancı uyruklu şahıs ile bunları temin ederek çalıştıran zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu kaçak işçilerin çalıştığını tespit etti.

        İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişinin çalışma iznin bulunmadığını, bunlardan 6'sının kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığını belirledi.

        Kimliği bulunmayan kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

        Operasyonda yabancı uyruklu kişileri temin ederek çalıştırdığı tespit edilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

