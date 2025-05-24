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        Yaralı babasıyla aynı sedyede, eldivenden şişirilen balonuyla hastaneye kaldırılan Ömer Salih, taburcu oldu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İmdat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:10
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        Yaralı babasıyla aynı sedyede, eldivenden şişirilen balonuyla hastaneye kaldırılan Ömer Salih, taburcu oldu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İmdat K. (44) ile arkasında oturan 2 çocuğu yaralandı. Babasıyla aynı sedyede hastaneye kaldırılan Ömer Salih K. (2), muayene eldiveninden yapılan balonla sakinleştirildi. Ömer Salih ve ailesi, taburcu edildi.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. İmdat K. yönetimindeki 16 APL 816 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü kaçarken, çarpmanın etkisiyle İmdat K. ile arkasındaki çocukları Cemre K. (5) ile Ömer Salih K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Sağlıkçılar, ağlayan Ömer Salih'i sakinleştirmek için kullandıkları eldivenlerden birini şişirip eline verdi. Sağlık görevlileri, eldivenle oynayan Ömer Salih'e boyunluk takıp, sedyede yatan babasının kucağına koyarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Salih K., babası ve ağabeyi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Otomobilin sürücüsü ise polis tarafından aranıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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