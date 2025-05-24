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        Bursaspor - Türk Telekom: 70-74

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Çisil Güngör BURSASPOR: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1 TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4 1'İNCİ PERİYOT: 21-12 DEVRE: 31-333'ÜNCÜ PERİYOT: 50-48Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi Play-İn etabı 9-10'culuk sıra eşleşmesinde Bursaspor'u 74-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:15
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        Bursaspor - Türk Telekom: 70-74
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Çisil Güngör

        BURSASPOR: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1

        TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4

        1'İNCİ PERİYOT: 21-12

        DEVRE: 31-33

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-48

        Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi Play-İn etabı 9-10'culuk sıra eşleşmesinde Bursaspor'u 74-70 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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