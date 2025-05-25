Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi

Lodosun akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları çatı uçması ağaç devrilmesine karşı dikkatli olmalarını için uyardı.

Kentte öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodosun hızı 54 kilometreye kadar ulaştı. Hayatı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle açık hava pazarlarındaki tezgah ve çadırlar devrildi. Pazarcıların devrilen çadırları uçmaması için tuttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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