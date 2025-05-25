Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü; kaza kamerada

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da park halindeki araçlara çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Uluabat Mahallesinde meydana geldi. Mehmet İraz (42) yönetimindeki 35 KRB 42 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı çekici ve 10 AJS 968 plakalı römorka arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonette sıkışan sürücü Mehmet İraz ve araçtaki Muhammet Rehvani'nin (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi (2)
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi (2)
        Bursa'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi
        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi
        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç Mudanya'da programlara katıl...
        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç Mudanya'da programlara katıl...
        Bursa'da Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "142'inci Pilav Günü" etkin...
        Bursa'da Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "142'inci Pilav Günü" etkin...
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kırmızı pandaları sıcak havalarda klimalı odaya...
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kırmızı pandaları sıcak havalarda klimalı odaya...