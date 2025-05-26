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        Belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        BURSA'da, belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Badur hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:35
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        Belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        BURSA'da, belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Badur hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Bulvarı'nda meydana geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitmek için şehir merkezi yönünde ilerleyen Onur H. yönetimindeki 16 AJJ 589 plakalı otobüse, 'U' dönüşü yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen Ferhat Badur idaresindeki 46 AIT 067 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Badur'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Otobüs şoförü Onur H., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ferhat Badur'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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