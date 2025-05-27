Motosiklet sürücüsü drift atarken kaza yaptı; o anlar kask kamerasında

Nilüfer ilçesinde cadde üzerinde motosikletiyle drift atarak ilerleyen E.Y., kontrolü yitirdi. Motosiklet kaldırım taşına çarpıp devrilirken, E.Y. ise sürüklenip yol kenarındaki yeşil alana girdi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu. Bacağından yaralanan E.Y., arkadaşlarının aracı ile gittiği Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.