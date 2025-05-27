Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Motosiklet sürücüsü drift atarken kaza yaptı; o anlar kask kamerasında

        BURSA'da, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet sürücüsü drift atarken kaza yaptı; o anlar kask kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da, E.Y.’nin drift attığı motosiklet devrildi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası E.Y.’nin ‘Bugün olmadı’ dediği duyuldu.

        Nilüfer ilçesinde cadde üzerinde motosikletiyle drift atarak ilerleyen E.Y., kontrolü yitirdi. Motosiklet kaldırım taşına çarpıp devrilirken, E.Y. ise sürüklenip yol kenarındaki yeşil alana girdi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu. Bacağından yaralanan E.Y., arkadaşlarının aracı ile gittiği Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Bursa'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı
        Bursa'da binlerce yükümlünün üniversiteden destek göreceği protokol imzalan...
        Bursa'da binlerce yükümlünün üniversiteden destek göreceği protokol imzalan...
        Bursa Şehir Hastanesinde yanık izi için tedavi gören hastaya botoks yöntemi...
        Bursa Şehir Hastanesinde yanık izi için tedavi gören hastaya botoks yöntemi...
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama