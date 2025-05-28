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        Kazada ağır yaralanan muhtar, 14 gün sonra öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mahalle muhtarı Veli Çetin (60), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:09 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:15
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        Kazada ağır yaralanan muhtar, 14 gün sonra öldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mahalle muhtarı Veli Çetin (60), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 15 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Gürbüz Sokak'a dönüş yapmakta olan Ferhat A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Çetin, yoğun bakıma alındı. Veli Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 gün sonra bugün hayatını kaybetti.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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