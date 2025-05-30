AK Partili Varank: CHP'li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Özellikle yerel yönetimlerde geçtiğimiz 2 yılda özellikle CHP’li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi mi? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösteriyor mu? Baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Varank, Kestel’de yapımı tamamlanan Vanimehmet Mahallesi Katlı Otopark ve Pazar Alanı açılışına katıldı. Törene Varank’ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve vatandaşlar da katıldı. Açılış konuşması yapan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Geldiğimiz günden itibaren ulaşılabilir bir hizmet ağı, ulaşılabilir belediye başkanı olarak sizlere söz vermiştik. Bugün de o sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz. 12 bin metrekare 4 alanda oluşturduğumuz otoparkımız ve pazar alanımız, bugün itibariyle otopark olarak hizmete girecek. Yaklaşık olarak 280 milyon liralık bir yatırımın 2 milyon lirası biz hizmete geldiğimizde ödenmişti. Her zaman söylüyordum bir yükümüz var diye. İşte o yükümüz burada” dedi.

‘BİR ESERİ ORTAYA ÇIKARABİLMEK KABİLİYET İSTER’ Mustafa Varank, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Vanimehmet Mahallesi gibi bir mahallede şu güzel eseri ortaya çıkarabilmek, tamamlayabilmek, milletimizin hizmetine sunabilmek gerçekten bir beceri bir kabiliyet gerektiriyor. Hamdolsun Kestel Belediyesi’yle Ferhat başkanımızla birlikte bu güzel eseri adeta başlangıcından teslim aldık ve bugün geldiğimiz noktada açılışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. ‘CHP’Lİ BELEDİYELER HANGİ NOKTADA BİR İŞE İMZA ATABİLDİ’ AK Parti olarak hizmet etmek için çalıştıklarını söyleyen Varank, “Gerek yerelde gerekse genelde aslında kalkınmanın en önemli dinamiği kabiliyetli, yetenekli yöneticilerle yol yürüyebilmekten geliyor. Hamdolsun biz 23 yıldır Türkiye’de taş üstüne taş koyabildiysek, yerel yönetimlerde en güzel eserlere imza atabildiysek bunu gerçekten millet sevgisiyle kalpleri dolu millete hizmet etme sevdasıyla gayret gösteren ve iş bilen arkadaşlarımız sayesinde başarabildik. Bu eseri biz geçmiş dönemde bulduk, burada bunun üstünden devam etmeyelim, bunu farklı bir noktaya taşıyalım diyebilirdik. Ama belediye başkanımız geldi, bu işin bu mahalle için Kestel için ne kadar önemli olduğunu gördü. Hamdolsun bugün bu eseri tamamlayabildi. Ama bakıyorsunuz özellikle yerel yönetimlerde geçtiğimiz 2 yılda özellikle CHP’li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi mi? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösteriyor mu diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. İşte bunun en önemli örneklerinden bir tanesini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Millet bahçesi içerisindeki Atatürk Spor Salonu’nun biz aslında temelini atmıştık ve onun maliyetinin önemli bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız zaten üstesinden gelecekti, bu maliyeti karşılayacaktı. Ama bakıyorsunuz iki yıl sonra aynı spor salonu için temel atma töreni düzenleyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya geliyoruz."

‘HİZMETTEN BAHSEDECEKSEK TEK ZİHNİYET CUMHUR İTTİFAKI’ Şehirlere hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Varank, “Emin olun ki ülkemizde eğer bir hizmetten bahsedeceksek yatırımdan bahsedeceksek, ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlayacak işlerden bahsedeceksek bunu yapabilecek tek zihniyet Cumhur ittifakıdır. AK Parti'li, MHP’li belediyelerdir. Bunun en güzel örneklerini şimdiye kadar nasıl yerine getirdiysek inşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri şehirlerimizle, ilçelerimizle kavuşturmaya devam edeceğiz. Tabi merkezi hükümet olarak takip ettiğimiz projelerimiz var. Biraz geç kalmış olduğumuz işlerimiz elbette var. Ama önümüzdeki dönemde inşallah hızlı trenle Bursa’mızı kavuşturacağız. Ali Osman Sönmez Hastanemizin tamamlanmasıyla ilgili ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Bunlarla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Daha yeni temelini attığımız sağlıklı yaşam merkezimizin bugün yanından geçtik, katların nasıl yükseldiğini gördük. Biz istiyoruz ki bizim Bursalı, Kestelli hemşerilerimiz layık olduğu hizmetlerle şehirlerinde yaşayabilsinler. İnşallah önümüzdeki dönemde de gerek yerel yönetimlerle gerekse merkezi hükümetle biz bu hizmetleri sizlerle buluşturacağız” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE GEMİSİNİ YÜZDÜREBİLMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR’ Dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Varank, “Şu anda dünya konjonktürünün ne kadar sıkıntılı olduğundan herhalde bahsetmeme gerek yok. Rusya-Ukrayna savaşı bütün barış girişimlerimize rağmen aynı şekilde devam ediyor. İsrail de Filistinli kardeşlerimize zulüm maalesef biteviye devam ediyor. Bölgemizdeki çatışma alanlarında, bölgemizdeki özellikle askeri hareketliliğe baktığımızda Türkiye’nin ne kadar zor bir coğrafyada yaşadığını hepiniz iyi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bu zorlu coğrafyada Türkiye gemisini salimen yüzdürebilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bakıyorsunuz bir gün Azerbaycan’da, bir gün Arnavutluk’ta, bakıyorsunuz bir gün Türkiye’nin farklı bir şehrinde. ‘Ben nasıl memleketime hizmet edebilirim? Türkiye’nin var olan süreçlerde daha sağlıklı ilerleyebilmesi için nasıl gayret edebilirim?’ Bunun için büyük mücadele içerisinde. Bizler de onun yol arkadaşları olarak gerek genelde gerekse yerelde onun işini kolaylaştıracak işlere imza atmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye aynı anlayışta yoluna devam edecek” dedi.