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        Bursa merkezli 25 ilde sanal dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama

        BURSA merkezli 25 ilde 33 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:30
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        Bursa merkezli 25 ilde sanal dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama
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        BURSA merkezli 25 ilde 33 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18’i tutuklandı, 20’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yapanlar tespit edildi. Araştırmada, yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık edip vatandaşları mağdur ettiği belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle, geçen salı günü, isimleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 25 ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulurken, 38 şüpheli ise gözaltına alındı. Bursa'da sorgulandıktan sonra 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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