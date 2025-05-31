Bursa'da kaçak sigara üreten 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı (2)
TUTUKLANDILARKaçaksigara üretimi yaptğı belirlenip gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Kaçaksigara üretimi yaptğı belirlenip gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken, E.O., V.A. ve M.T. cezaevine gönderildi.
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