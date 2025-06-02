Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı bağ evinde yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Metin K.'nin kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki bağ evinde saklandığını tespit etti. Operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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