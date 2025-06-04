Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı
BURSA'da 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
BURSA'da 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polisin şüpheliyi yakalama anları kameraya yansıdı.
Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B.'nin evinde saklandığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evin çevresinde U.B.'yi aramaya başladı.
KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI
Ekiplerin geldiğini öğrenen U.B.,önce kendi evinin çatısından komşusunun çatısına sonrasında ise yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı.
Kömürlükten bulunan U.B.,polis ekiplerini görünce tekrar kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan U.B., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. U.B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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