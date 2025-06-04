Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı

Ekiplerin geldiğini öğrenen U.B.,önce kendi evinin çatısından komşusunun çatısına sonrasında ise yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B.'nin evinde saklandığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evin çevresinde U.B.'yi aramaya başladı.

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