Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kurban kesilen bahçede oyun oynarken dengesini kaybedip üstüne düştüğü bıçak sırtına saplanan Hasan Çınar U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kurban kesilen bahçede oyun oynarken dengesini kaybedip üstüne düştüğü bıçak sırtına saplanan Hasan Çınar U. (7) ağır yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kurban kesilen bahçede oyun oynayan Hasan Çınar U., iddiaya göre koştuğu sırada, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Bıçağın sırtına saplanmasıyla ağır yaralanan Hasan Çınar U., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hasan Çınar U.’nun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. Hasan Çınar U., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı