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        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute sürücü tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem'e (44) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sağ kolu dirseğinin altından ampute Muhammet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:00
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        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute sürücü tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem’e (44) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sağ kolu dirseğinin altından ampute Muhammet Y. (14) tutuklandı.

        Kaza, arife günü saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muhammet Y. yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, Mustafa Akkalem’e çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü, otomobille kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkalem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden ayrı yaşadığı belirtilen 2 çocuk babası Akkalem’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Yaya olarak kaçan sürücü Muhammet Y. ile arkadaşları M.K. (15) ve B.E. (14) kısa sürede yakalandı. Kaza sırasında hafif yaralandıkları anlaşılan Muhammet Y. ve 2 arkadaşı hastanedeki müdahalelerinin ardından polis merkezine götürüldü. Muhammet Y.’nin geçen yıl, Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde, strafor doğrama makinesine sağ kolunu kaptırdığı ve kolunun ampute edildiği öğrenildi.

        M.K. ile B.E. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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