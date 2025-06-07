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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (3)

        ANNEKOÇAK YAŞANANLARI ANLATTIOğlu Burak'ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları DHA muhabirine anlatan Hanife Koçak, "Burak'ı saat 07.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:35
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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (3)
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        ANNEKOÇAK YAŞANANLARI ANLATTI

        Oğlu Burak'ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları DHA muhabirine anlatan Hanife Koçak, "Burak’ı saat 07.15’te okula ben gönderdim ve evden çıktı. Burak’ın kayıp olduğunu, müdürünün bizi çağırması üzerine okula giderek öğrendik. Eve gelir diye bekledik ancak gelmeyince jandarmaya haber vererek oğlumu aramaya başladık. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur. Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Burak, babası olmadığı için bana düşkündür. Burak’ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. 'Saçını neden böyle yaptın oğlum?' dedik. Okul müdürü bizi, Burak’ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızdık, ancak kendisini dövmedik. Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür. Ablaları da burada. Burak gelmiş olsa veya görseler, mutlaka haber verirlerdi. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu. 8'inci sınıf öğrencisi ve dersleri iyi olan bir çocuktu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mahallemizdeki ilkokulun kömürlüğünde, arkadaşları çantasını bulmuşlar. Üzerinde okul kıyafetleri ve başında şapkası varmış" diye konuştu.

        Esra TÜKER- Yiğithan HÜYÜK/ ORHANELİ (Bursa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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