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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (5)

        ANNEKOÇAK'TAN BİLGİ ALINDIBursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci devam ederken, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mahalleye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:00
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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (5)
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        ANNEKOÇAK'TAN BİLGİ ALINDI

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci devam ederken, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mahalleye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Burak Kocak'ın amcası ve annesi Hanife Koçak'tan kayıp oğlu hakkında genel bilgi aldıkları öğrenildi.

        ESRA TÜRKER- Yiğithan HÜYÜK/ ORHANELİ(Bursa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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