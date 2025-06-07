Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (5)
ANNEKOÇAK'TAN BİLGİ ALINDIBursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci devam ederken, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mahalleye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.
ANNEKOÇAK'TAN BİLGİ ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci devam ederken, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mahalleye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Burak Kocak'ın amcası ve annesi Hanife Koçak'tan kayıp oğlu hakkında genel bilgi aldıkları öğrenildi.
ESRA TÜRKER- Yiğithan HÜYÜK/ ORHANELİ(Bursa),
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