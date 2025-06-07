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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (6)

        '24SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ'Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci gününde devam ederken, kayıp çocuğun anne ve amcasından bilgi alan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:00
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        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (6)
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        '24SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ'

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci gününde devam ederken, kayıp çocuğun anne ve amcasından bilgi alan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Kaymakam Tuna, “Aile ile görüştük, arkadaşlarını öğrendik. Şu an sağ olduğunu düşünüyoruz ve arkadaş gruplarıyla irtibat halindeyiz. Şu an herhangi bir bulgu yok. 30 kilometrekarelik bir alanda 120 arama kurtarma personelimiz çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Bir arkadaşının yanında bulunuyor olmasını temenni ediyoruz" dedi.

        'ARKADAŞLARININ PAYLAŞTIĞI ÖNEMLİ BİLGİLER VAR'

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise “Biz, yakın arkadaş grubuyla alakalı bir çalışma yaptık. Ona ulaşılmaya çalışılıyor. Gelinen noktada ciddi anlamda bir veri elde edileceğini düşünüyoruz. Tüm ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. Kardeşimizin tekrar aramıza döneceğini umuyoruz. Arkadaşlarının bize paylaştığı önemli bilgiler var. Hareket halinde olduğunu düşünüyoruz. Hareketlilik varsa, yaşam olduğu da tahmin ediliyor. Bayramda böyle bir durumla karşılaşarak buruk bir bayram geçirdiğimizi söyleyebilirim. Kendisini sağ salim bulduğumuzda daha keyifli bir bayram yaşamış olacağız" ifadelerini kullandı.

        Burak Koçak'ı arama çalışmalarının gece de termal drone ve ekiplerle devam edeceği öğrenildi.

        Esra TÜRKER- Yiğithan HÜYÜK/ ORHANELİ (Bursa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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