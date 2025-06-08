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        Bursa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'nınMudanya ilçesinde O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:15
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        Bursa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BURSA'nınMudanya ilçesinde O.Ç., yolda karşılaşıp tartıştığı Niyazi Koyun'u bıçakla öldürdü, yanındaki arkadaşı K.T.'yi yaraladı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç., yolda karşılaştığı Niyazi Koyun ve arkadaşı K.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç., yanındaki bıçakla Niyazi Koyun ve K.T.'yi yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Koyun, kurtarılamadı; diğer yaralının tedavisi sürüyor. O.Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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