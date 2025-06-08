Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da traktör römorkuyla yamaçtan yuvarlanan çocuk yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktör römorkunun bilinmeyen nedenle serbest kalarak 10 metre yükseklikten devrilmesi sonucu içinde bulunana çocuk Kadir G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da traktör römorkuyla yamaçtan yuvarlanan çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktör römorkunun bilinmeyen nedenle serbest kalarak 10 metre yükseklikten devrilmesi sonucu içinde bulunana çocuk Kadir G.(7) yaralandı.

        Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çavuşköy Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Kadir G., park halinde olan römorkun üzerinde oynamaya başladı. O sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak serbest kalan römork, üzerindeki çocukla birlikte 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Römorkun altında kalan çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan ve olay yerine gelen Kadir'in yakınları fenalık geçirdi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da kayıp öğrenci Burak'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Bursa'da kayıp öğrenci Burak'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        "Buzun kraliçeleri" şampiyonluk yolunda
        "Buzun kraliçeleri" şampiyonluk yolunda
        GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri öldü
        GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri öldü
        Bursa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Bursa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı