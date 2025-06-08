Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Olay saat 19.00 sıralarında Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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