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        Baraka alev alev yandı

        BURSA'da, barakada çıkan yangın, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:15
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        Baraka alev alev yandı
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        BURSA'da, barakada çıkan yangın, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'ndeki barakada, dün saat 23.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, baraka kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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