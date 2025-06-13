Zeytinlikteki kulübede çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

Gemlik ilçesi Karsak bölgesindeki zeytinlikte bulunan bir kulübede, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle alevler, ormana sıçramadan söndürüldü. Kulübenin çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar görürken; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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