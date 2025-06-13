Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Zeytinlikteki kulübede çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

        BURSA'nınGemlik ilçesindeki zeytinlikte bulunan bir kulübede çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinlikteki kulübede çıkan yangına helikopterle müdahale edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nınGemlik ilçesindeki zeytinlikte bulunan bir kulübede çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Gemlik ilçesi Karsak bölgesindeki zeytinlikte bulunan bir kulübede, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle alevler, ormana sıçramadan söndürüldü. Kulübenin çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar görürken; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da talaş emme makinesine bacakları sıkışan işçi yaralandı
        Bursa'da talaş emme makinesine bacakları sıkışan işçi yaralandı
        Bursa'da zeytinlikteki kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da zeytinlikteki kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi
        Bursa'da "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi
        Düzenli egzersiz ve ideal kilo diz kireçlenmesini önlüyor
        Düzenli egzersiz ve ideal kilo diz kireçlenmesini önlüyor
        Baraka alev alev yandı
        Baraka alev alev yandı
        YDKBD Bursa Şube Başkanı İnhanlı, yapı denetimindeki düzenlemelere ilişkin...
        YDKBD Bursa Şube Başkanı İnhanlı, yapı denetimindeki düzenlemelere ilişkin...