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        Parmağını musluk aynasına sıkıştıran 5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde parmağını musluk aynasına sıkıştıran 5 yaşındaki A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:00
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        Parmağını musluk aynasına sıkıştıran 5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde parmağını musluk aynasına sıkıştıran 5 yaşındaki A.C., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi 725'nci Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Evde oyun oynayan A.C., yerde bulduğu musluk aynasının ortasındaki deliğe işaret parmağını soktu. Parmağı sıkışan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen demir parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede hastaneye gelen İnegöl İtfaiye ekipleri, spiral kullanarak demir parçayı kesip çocuğun parmağından çıkardı. Tedavisi tamamlanan A.C., taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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