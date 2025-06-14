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        Jandarma ile hastanedeki güvenlik görevlilerine saldıran alkollü sürücü tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ile sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin özel güvenlilik görevlilerine saldıran alkollü sürücü Yusuf K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:15
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        Jandarma ile hastanedeki güvenlik görevlilerine saldıran alkollü sürücü tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ile sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin özel güvenlilik görevlilerine saldıran alkollü sürücü Yusuf K. (23), tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde durdurdukları otomobilin sürücüsü Yusuf K.’ye alkol testi yapmak istedi. 1.3 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Muayene sırasında 4 jandarma personeli ile 3 özel güvenliğe saldıran Yusuf K. güçlükle engellendi, 1 özel güvenlik görevlisinin eli kırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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