Yavuz Ağıralioğlu: Muhtemel bir seçime hazır hale geldik (2)

'TÜRKMİLLETİNİN UMUDUNU AÇIYORUZ'

Bursa'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştiren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, “Devlet hak ettiği yeri bulamadı. Millet hak ettiği zenginlikle buluşturulamadı. Çocukların hayaline kavuşulamadı. Emeklinin hakkı olunamadı. Tarlaların, yaylaların bereketi ve bolluğu sağlanamadı. Sanayicinin arkasında dağ, iş adamının arkasında imkan olmak başarılamadı diye yola koyulan, bütün bunları başarma azmiyle burada bulunan Türk milletinin şerefli evlatlarına selam. Anahtar Parti’yi bir parti olarak değil, bir azmin, bir aklın, bir ahlakın, bir adanmışlığın, bir adalet duygusunun, bu memlekette yaşadığımız sorunlara yetebilecek olan kararlılığın partisi olarak açıyoruz. Anahtar Parti’yi açıyoruz. Türk milletinin ufkuna, memleketimizin güçlü yarınlarına, Türk milleti için hak ettiğini düşündüğümüz büyük ufuklara yelken açsın diye, Türk milletinin umudunu açıyoruz” dedi.

'DEVLETİMİZ ZORDADIR'

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: