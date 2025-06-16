Tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Furkan K.’nin kontrolünü yitirdiği 55 VG 589 plakalı otomobil, tarlaya girdi. Kazada, Furkan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Furkan K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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