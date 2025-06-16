Kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü öldü (2)

Bursa’nınKaracabey ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Kaya (27), yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Adil K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.