DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı toplantısı, Bursa'da gerçekleştiriliyor

DÜNYASağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı Toplantısı, yurt içinden ve yurt dışından birçok belediye başkanı, bilim insanı ve uzman isimlerin katılımıyla Bursa'da gerçekleştiriliyor. 20 yıl aradan sonra tekrar ev sahipliği yaptıkları toplantı ile sağlıklı bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Burada kurulacak her temas, kurulacak her iş birliği, ortak geleceğimize ışık tutacaktır" dedi.

Dünya genelinde 1900'ü aşkın şehir ve belediyeyi bünyesinde barındıran DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, 17-19 Haziran tarihleri arasında 'Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler' temasıyla, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıya; Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda yerli ve yabancı yönetici katıldı. 2019-2025 dönemini kapsayan 7'nci fazın son toplantısı olma özelliğini taşıyan programda, 2 gün boyunca önceki yıllardaki başarılar değerlendirilip, karşılaşılan zorluklar tartışılacak ve 8'inci faza geçiş için stratejiler belirlenecek.

'YEREL YÖNETİMLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR ÜRETMESİNE KATKI SUNACAĞIZ' DSÖ Avrupa Ofisi'nden Petra Hongell'in moderatörlüğünü üstlendiği programda konuşan Mustafa Bozbey, "Bugün, Sağlıklı Kentler Ağı'nın 7'nci fazından 8'inci fazına geçişine de hep birlikte tanıklık ediyoruz. 8'inci faza bugüne kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtarak, güçlü bir başlangıç yapacak ve sağlıklı bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturacağız. Bu yıl konferansımızın ana teması olan 'Dirençli Sağlıklı Kentler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler' başlığı altında ele alacağımız her konu, son derece hayati bir öneme sahip. İklim krizinden toplumsal eşitsizliklere, sağlık politikalarından refah ekonomisine kadar pek çok başlığı, alanında uzman konuşmacılarla birlikte değerlendireceğiz. 'Herkes için sağlık' ilkesini kentlerimizin planlamasına dahil ederek, yerel yönetimlerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar üretmesine katkı sunacağız" dedi. 'BURSA TAAHHÜDÜ, ORTAK İRADENİN BİR BELGESİ OLACAK'