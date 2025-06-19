16 yaşındaki piyanist Arya Su, Almanya'daki yarışmada birinci oldu

–BURSALIolan 16 yaşındaki Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan 62. Jugend Musiziert'in 5–11 Haziran tarihleri arasında Wuppertal kentinde düzenlenen Federal Finali'nde, piyanolu üçlü oda müziği kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Arya Su, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile birlikte oluşturduğu Trio oda müziği grubu ile Piyanolu Üçlü-V. Grup kategorisinde yarışıp, 25 grup arasından tam puan aldı.

Arya Su Gülenç, Bursa'da özel bir müzik merkezinde başladığı piyano serüvenini, katıldığı uluslararası yarışma ve festivallerle taçlandırdı. Son olarak 2023 yılında Fulda Uluslararası Pianale Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan Arya Su, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı. Piyano eğitimini, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve 'hocaların hocası' ünvanıyla tanınan Yıldız Aslanova ile sürdüren Gülenç, 2024 yılında Almanya'daki Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) bünyesindeki üstün yeteneklilerin erken desteklenmesi enstitüsü olan Institut zur Früh-Förderung Hochbegabter (IFF) sınavlarını başarıyla geçerek kabul edildi.