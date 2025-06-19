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        16 yaşındaki piyanist Arya Su, Almanya'daki yarışmada birinci oldu

        –BURSALIolan 16 yaşındaki Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan 62.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:06
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        16 yaşındaki piyanist Arya Su, Almanya'daki yarışmada birinci oldu
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        –BURSALIolan 16 yaşındaki Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan 62. Jugend Musiziert'in 5–11 Haziran tarihleri arasında Wuppertal kentinde düzenlenen Federal Finali'nde, piyanolu üçlü oda müziği kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Arya Su, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile birlikte oluşturduğu Trio oda müziği grubu ile Piyanolu Üçlü-V. Grup kategorisinde yarışıp, 25 grup arasından tam puan aldı.

        Arya Su Gülenç, Bursa'da özel bir müzik merkezinde başladığı piyano serüvenini, katıldığı uluslararası yarışma ve festivallerle taçlandırdı. Son olarak 2023 yılında Fulda Uluslararası Pianale Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan Arya Su, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı. Piyano eğitimini, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve 'hocaların hocası' ünvanıyla tanınan Yıldız Aslanova ile sürdüren Gülenç, 2024 yılında Almanya'daki Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) bünyesindeki üstün yeteneklilerin erken desteklenmesi enstitüsü olan Institut zur Früh-Förderung Hochbegabter (IFF) sınavlarını başarıyla geçerek kabul edildi.

        BİRÇOK DAVET ALDILAR

        Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan 62. Jugend Musiziert'in, 5–11 Haziran tarihleri arasında Wuppertal kentinde düzenlenen Federal Finali'nde piyanolu üçlü oda müziği kategorisinde, 25 grup arasında birincilik ödülüne layık görüldü. Arya Su, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile birlikte oluşturduğu Trio oda müziği grubu ile Piyanolu Üçlü – V. Grup kategorisinde yarıştı. 25 grup arasından tam puan alarak birinci olan ve ayakta alkışlanan üçlü, Almanya genelinde büyük övgü topladı. Eğitimini halen Almanya'daki HMTMH'de Prof. Elena Levit'in öğrencisi olarak sürdüren Arya Su Gülenç, Jugend Musiziert’teki bu önemli birinciliğin ardından Almanya'da birçok festival ve konser organizasyonundan davet aldı. Bu başarıları ile 21 Haziran'da Alman NDR TV için konser kaydı yapacak olan Trio, geniş kitlelere ulaşma şansı yakalayacak. Ayrıca Topluluk, 5 Temmuz’da Georg-August-Universität Göttingen'de düzenlenecek bilim konferansında sahneye çıkacak.

        'ÜLKEMİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM'

        Solo piyano çalışmalarının yanında, her müzisyenin mutlaka tecrübe etmesi gerektiğine inandığı oda müziği çalışmalarını da büyük bir emek, özveri ve dostlukla sürdürdüğünü söyleyen Arya Su Gülenç, "Ülkemi sanat alanında, yurt dışında en iyi şekilde temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

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